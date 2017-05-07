“الحزام الأمني” يتسلّم نقطة أمنية مهمة من قوات الرئاسة في عدن 

المصدر: عدن – إرم نيوز

صرح مصدر أمني يمني الأحد، أن قوات الرئاسة اليمنية، سلّمت نقطة أمنية مهمة في محافظة عدن إلى قوات الحزام الأمني، التي يشرف عليها التحالف العربي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن “قوات الحزام الأمني التي يشرف عليها التحالف العربي بشكل مباشر، خاصة الإمارات العربية المتحدة، تسلمت قبل ظهر اليوم موقع نقطة العلم التي تتوسط محافظتي عدن وأبين”.

وذكر المصدر أن “عملية التسليم تمت بعد 7 أشهر من سيطرة قوات الحماية الرئاسية اليمنية عليها”، لافتًا إلى أن “محافظ عدن الجديد عبد العزيز المفلحي أشرف على الاتفاق، بإيعاز مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي”.

وختم المصدر تصريحاته بالقول إن “الاتفاق جاء في إطار تفاهمات اجتماع اللجنة الثلاثية للتنسيق، بين السعودية والإمارات واليمن، التي انعقدت قبل أسبوع في العاصمة السعودية الرياض”.

ويشرف التحالف العربي بشكل مباشر على قوات “الحزام الأمني”، بينما تخضع قوات الحماية لتوجيه الرئاسة اليمنية، ويرأسها جلال عبد ربه منصور هادي، نجل الرئيس اليمني.

وتنتشر القوات في عدن العاصمة المؤقتة لليمن، والمحافظات المحيطة بها، وقد أُنشئت بقرار رئاسي منتصف تموز/يوليو 2015.

وشهدت “نقطة العلم” منتصف نيسان/أبريل الماضي، توترات أمنية كبيرة بين قوات “الحزام الأمني” وألوية الحماية الرئاسية، أدت إلى توقف حركة سير المركبات بين محافظتي عدن وأبين.

وتتبع “نقطة العلم”، الوحيدة التي يمكن التنقل عبرها بين المحافظتين، للقطاع الشرقي الذي يتكون من 32 نقطة أمنية، وهي نقطة يدور حولها خلاف دائم بين ألوية الحماية الرئاسية وقوات “الحزام الأمني”.