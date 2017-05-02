المخلافي: محاولات الإيقاع بين دول التحالف العربي ستفشل

المصدر: عدن – إرم نيوز

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، سيبقى في اليمن حتى تحقيق أهدافه.

وقال المخلافي، في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن “اليمن ممثل بقيادته الشرعية والسعودية والإمارات، قدموا التضحيات الجسيمة من أجل بلادي والعروبة، ولن تنجح محاولة الإيقاع بينهم”.

وشدد على أنه “سيتم تجاوز كل التباينات مهما جرى تضخيمها، وستثبت الأيام أن تحالف دعم الشرعية باقٍ حتى تحقيق أهدافه، من أجل البناء والأمن والاستقرار”.

وأضاف أن “التحالف العربي ربط بوثاق متين من التضحيات، ولن يتم تمزيقه عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، قال أمس الاثنين، في تغريدة له عبر تويتر إن “الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتطابق، عمقته التضحية وهو شراكة إستراتيجية خيرة تتعزز يومًا بعد يوم”.

وجاءت تغريدتا المخلافي وقرقاش، وسط إشاعات ومزاعم عن وجود خلافات بين السعودية والإمارات حول اليمن.

والإمارات ثاني أكبر قوة ضمن التحالف العربي في اليمن بعد السعودية.

وتتهم أطراف يمنية أذرع جماعة الإخوان الإعلامية المدعومة من قطر، بمحاولة ترويج مزاعم بشأن خلافات السعودية والإمارات.