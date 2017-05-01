خطاب مرتقب الخميس المقبل.. هل سيعود اللواء عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن؟

المصدر: عدن- إرم نيوز

قالت مصادر مقربة من محافظ عدن السابق، اللواء عيدروس الزبيدي، الاثنين، إن الأخير لن يعود لشغل منصب المحافظ مجددا حتى لو عدل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن قراره الأخير.

ومثلت القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي والتي قضت بإقالة محافظ عدن اللواء الزبيدي من منصبه ، وإقالة وزير الدولة الشيخ هاني بن بريك وإحالته للتحقيق، جدلا واسعا، وأشعلت احتجاجات شعبية كبيرة في عدن ومدن جنوبية أخرى بالبلاد .

وقال المحلل السياسي منصور صالح المقرب من محافظ عدن السابق اللواء الزبيدي، لـ”إرم نيوز” إن اللواء الزبيدي لن يعود لمنصب المحافظ حتى وإن عذل هادي عن قراره ، مشيراً إلى أن مجرد “غدر الشرعية” بمبدأ الشراكة مع المقاومة الجنوبية لايحفز الأخيرة على الدخول بأي شكل من الأشكال الشراكة مالم تكن مبنية على عقد وضوابط تكفل للمقاومة حقها وبما يتناسب مع حجمها ودورها وتضحيات رجالها، على حد تعبيره.

وعبر الكثير من الناشطين الجنوبيين على شبكات التواصل الإجتماعي، عن غضبهم من قرار إقالة الزبيدي، وأكد بعضهم إن قرار الإقالة كان بمثابة صفعة قوية من الشرعية ضد الحراك والمقاومة الجنوبية، ما يهدد بهدم جسور الثقة.

جدير بالذكر، انه من المتوقع أن يرفض اللواء عيدروس الزبيدي قرار الرئيس هادي بتنصيبه سفيراً بوزارة الخارجية، ويتوقع مراقبون أن يعلن الزبيدي عن موقفه ذلك في خطاب مرتقب يوم الخميس القادم.