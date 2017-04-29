بالفيديو.. فهد الشليمي يدخل على خط أزمة إقالة عيدروس الزبيدي

المصدر: عدنان عبدالله - إرم نيوز

طالب السياسي الكويتي فهد الشليمي اليمنيين في الجنوب باحترام وتقبل القرارات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي الخميس وخاصة قرار إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي، مشيدا بتضحيات الرجل وجهوده الداعمة للشرعية في البلاد.

وقال الشليمي في مقطع فيديو نشره على صفحته في “تويتر” اليوم السبت، إن “التغييرات التي أجراها هادي بعدد من المناصب المؤثرة، قد يعتبر البعض أنها خدمت حزب الإصلاح الإخواني، وأغضبت أنصار الزبيدي والكثير من الجنوبيين، لكن القرارات سياسية وهي من صلاحيات الرئيس، ويجب أن تناقش بطريقة سياسية”.

واعتبر الشليمي أن حل الأزمة التي أثارتها إقالة الزبيدي والاحتجاجات التي اندلعت بعدها ليس في التظاهر ولا في العنف والتصعيد، بل يكمن في النقاش والمفاوضات السياسية.

وناشد الأطراف المحلية في عدن والجنوب بصفة عامة بتغليب الهدوء والحوار على التصعيد وحل الخلافات بطريقة سياسية، وتوحيد الجهود ضد الانقلابيين الحوثيين وإسقاط مشروعهم وترسيخ الشرعية، صيانة للمكاسب والانتصارات التي تحققت على الأرض.

وشدد السياسي الكويتي على أن الحكومة اليمينة مسؤولة في نفس الوقت عن حساب الوزراء والمسؤولين الذين يثبت تقصيرهم وخاصة في حزب الإصلاح الذي يعتبر البعض أنه حظي بالكثير من المناصب وسلم ممثلوه من التغييرات الأخيرة التي طالت الكثير من المناصب الحكومية.