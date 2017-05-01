محافظ عدن الجديد يلتقي السفير المصري لدى اليمن في الرياض

المصدر: الرياض - إرم نيوز

استقبل محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي، اليوم الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض السفير المصري لدى اليمن يوسف الشرقاوي.

وقالت وكالة أنباء “سبأ” الخاضعة للحكومة الشرعية إن المفلحي “أشاد خلال اللقاء بما تقدمه مصر في إطار التحالف لإعادة الشرعية، ودورها الإنساني في احتضان اليمنيين الذين دفعت بهم ظروف الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية إلى دول الجوار”.

وأضافت الوكالة أن “السفير المصري أكد ثبات موقف القاهرة الداعم للدولة اليمنية ووحدة اليمن، من خلال دعم الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي، مشددًا على ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216″.

وكان المفلحي أدى اليمين الدستورية الأحد أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد تعيينه محافظًا للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلفًا للواء عيدروس الزبيدي الذي أثار عزله احتجاجات واسعة في محافظة عدن وعدة محافظات في الجنوب. كما استقبل بالرياض السبت الماضي السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر، بحسب وكالة “سبأ”.