تأجيل موعد وصول المحافظ الجديد المفلحي إلى عدن

المصدر: عدن- إرم نيوز

قالت مصادر يمنية مطلعة لموقع عدن الغد الإخباري إن المحافظ الجديد لعدن، عبدالعزيز المفلحي سيصل إلى العاصمة المؤقتة يوم غد الثلاثاء، وليس اليوم الإثنين كما كان مقررا.

وأكدت المصادر، أن المفلحي كان من المقرر له الوصول إلى عدن اليوم الإثنين، ولكن تم تأجيل وصوله ليوم غد الثلاثاء.

وكانت تحضيرات قد أجريت بمطار عدن الدولي مساء اليوم، لاستقبال المحافظ المفلحي قبل أن تؤجل الرحلة للغد.

وسيعود المستشار المفلحي إلى العاصمة عدن ليتسلم مهام منصبه الجديد بالعاصمة، بعد قرار تعيينه محافظًا خلفًا للواء عيدروس الزبيدي، وسط احتقان شعبي وغضب من سكان المحافظات الجنوبية للقرارات الأخيرة للرئيس عبدربه منصور هادي.