المفلحي يؤدي اليمين أمام الرئيس هادي محافظًا لعدن

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، التابعة للشرعية، اليوم الأحد، أن عبدالعزيز المفلحي “أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بمناسبة تعيينه محافظا للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن”.

وأضافت الوكالة “عقب اداء اليمين وجه الرئيس المحافظ بما يلزم في اطار مهامه القادمة.. مشيدا بمكانة وتجربة وخبرة المحافظ المفلحي في مختلف الجوانب ومنها الجوانب التنموية والاقتصادية والإدارية التي يجب ان يسخرها وجهوده مع مختلف المخلصين لخدمة عدن وابنائها لتجاوز واقعها وتحدياتها والانطلاق صوب المستقبل الأفضل لعدن والوطن عامة”.

وتابعت قائلة “من جانبه عبر المفلحي عن سروره وامتنانه بالثقة التي منحت له من قبل رئيس الجمهورية.. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهوده للاضطلاع بمهامه وواجباته لخدمة عدن وابنائها”.

وتشهد عدن وعدة محافظات بجنوب اليمن، احتجاجات شعبية رفضًا لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي التي قضت بإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي، القيادي البارزين في المقاومة الشعبية الجنوبية.