سقوط العشرات من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح بمواجهات غرب اليمن

المصدر: حجة- إرم نيوز

سقط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، اليوم السبت، خلال عملية نوعية نفذتها قوات الشرعية في مديرية ميدي بمدينة حجة شمال غرب اليمن بإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية لـ”إرم نيوز” “إن عناصر الجيش اليمني وأفراد المقاومة الشعبية، فرضوا حصاراً محكماً على مبان وتحصينات وخنادق كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في الأحياء الغربية لمدينة ميدي”.

وأضافت المصادر “نجم عن الحصاراندلاع مواجهات بين الطرفين، انتهت بسيطرة قوات الشرعية على تلك المواقع، وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العدة والعتاد العسكري، بالإضافة إلى سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح، فيما لاذ الآخرون فارين ، تاركين أسلحة غنمتها قوات الشرعية”.

وأشارت المصادر إلى أن “مقاتلات التحالف العربي، نفذت بالتزامن مع تنفيذ قوات الشرعية لعمليتها النوعية، 4 غارات جوية استهدفت من خلالها عدة أوكار تمركز فيها المتمردون على طول مدينة ميدي”.

من جانبه، قال قائد اللواء 82 مشاة العميد ركن محمد سالم الخولاني “إن قوات الجيش الوطني مشطت مواقع الانقلابيين في الحارة الغربية بعد عمليات إسناد مكثفة قامت بها مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي تمكنت خلالها من تطهير منطقة كدف أم القراقر، ومكتب مجموعة الصحيح العقارية، كما طهرت خنادق وتحصينات كانت تتنقل عبرها الميليشيات في أحياء المدينة المحاصرة، بالإضافة إلى قطع خط الإمداد الترابي الذي يربط أطراف مدينة ميدي بمزارع الجر” .

وأضاف الخولاني في تصريح صحفي “أن قرابة 20 من مسلحي الميليشيات لقوا مصرعهم كما جرح العشرات منهم، إلى جانب اغتنام الجيش الوطني كمية من الأسلحة المتنوعة بما فيها قاذفات آر بي جي ومعدلات وأسلحة متوسطة، فيما لاذ البقية بالفرار” .

وأشار الخولاني إلى أن “الفرق الهندسية نفذت عملية مسح وتطهير شاملة للمناطق والمواقع المحررة، حيث تمكنت الفرق من انتزاع قرابة ثلاثين عبوة ناسفة وألغام مختلفة الأحجام والمهام، زرعتها الميليشيات قبل فرارها من تلك المباني والمواقع”.