إعلامي يمني يشكو قناة يمنية محلية إلى مكتب خامنئي في إيران

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

قال الإعلامي اليمني الموالي لجماعة الحوثي مختار الشرفي، إنه حرر شكوى إلى مكتب الإمام المرجع الشيعي علي خامنئي، ضد قناة “الساحات” اليمنية والتي عمل فيها مديرًا عامًا لنحو عامين قبل أن يتم إقصاؤه بشكل مفاجئ في العام 2013، حسب قوله.

وكتب الشرفي على صفحته بموقع “فيسبوك”: اليوم حررت شكوى إلى مكتب الإمام خامنئي، طالبته فيها بإنصافي من قناة (الساحات) بعد عجز السلطات اليمنية عن إلزام سلطان السامعي تنفيذ الحكم القضائي النافذ الصادر ضد القناة التي يملكها ويمثلها”.

وتمول إيران عددًا من القنوات اليمنية الموالية لجماعة الحوثي، في مقدمتها قناتي” المسيرة” و”الساحات”، وتبثا من الضاحية الجنوبية في بيروت.

وسجلت قناة “الساحات” منتصف العام 2012، باسم سلطان السامعي، عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” حاليًا، لكنها تمول من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر وسطاء في لبنان.

ورفع الشرفي قضية تعويض أمام السلطات القضائية اليمنية ونص الحكم القضائي الصادر عنها بتعويضه بنحو 30 ألف دولار بسبب الفصل التعسفي وتعويضه عن فترة عمله في القناة، لكن الحكم القضائي لم ينفذ حتى اليوم.