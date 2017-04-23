تعيين الحوثيين مراهقًا كمستشار رئاسي يثير السخرية.. وهذه مؤهلاته: شهادة ميلاد وشهادة تطعيم ضد الشلل (صور)

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

أصدرت ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، قرارًا بتعيين شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، مستشارًا بمكتب رئاسة الجمهورية الخاضعة لسيطرتهم بدرجة مدير عام.

وتداول ناشطون وحقوقيون، وثيقة مسربة للقرار الذي يعين هاشم الحيفي من مواليد 1997، مستشارًا لرئاسة الجمهورية، مطلع الشهر الجاري.

وصدرت الوثيقة عن وزارة الخدمة المدنية، والتي طالبت المالية بتحديد مستحقات المستشار الجديد، وإكمال معاملته ضمن موازنة مكتب رئاسة الجمهورية.

وأثار القرار سيلا من السخرية اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، فقد كتب أحد النشطاء: “يا جماعة المذكور هاشم الحيفي ذو الـ 19 عامًا لديه العديد من الشهادات صادرة من جهات رسمية ، هي: شهادة ميلاد ، شهادات التطعيم ضد شلل الاطفال “.

يا جماعه المذكور هاشم الحيفي ذو ال19 عاما

لديه العديد من الشهادات صادره من جهات رسميه ، هي.

شهادة ميلاد ، شهادات التطعيم ضد شلل الاطفال " — انتبه امامك يمني???????? (@coool105) April 22, 2017

وفي هذه الصورة المتداولة يظهر المستشار الجديد مع رئيس الجماعة.