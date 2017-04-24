مصادر يمنية رسمية تنفي أي توجهات لإعلان “إقليم عدن‎”

المصدر: عدن - إرم نيوز

نفى مصدر مطلع في السلطة المحلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ما تداولته وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بشأن توجهات حكومية للإعلان عن إقليم عدن خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ “إرم نيوز” إن “مسألة إعلان إقليم عدن في ظل الأوضاع الراهنة وما تعانيه البلاد من انفلات وفوضى وحرب، يكاد يكون ضرباً من ضروب المستحيل”.

ولفت المصدر إلى أن “مدينة عدن تفتقر إلى معظم الخدمات الضرورية والأساسية؛ ما سيصعب من إعلان الإقليم حاليا، إضافة إلى أنه سيتسبب بحالة من الغليان الشعبي”.

وكانت صحف محلية نقلت عن مصدر مطلع وجود توجهات حكومية تتمثل بإعلان إقليم عدن خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن الحكومة تجري اتصالات مع محافظي محافظات إقليم عدن لإقناعهم بإعلان الإقليم.

وأكد الناطق الرسمي باسم السلطة المحلية في عدن نزار هيثم، أنه ” لا يوجد أي مصدر رسمي للمزاعم التي تشير إلى توجهات حكومية بشأن إعلان الإقليم؛ ما يجعلها تفتقر للمصداقية”.

وقال هيثم لـ “إرم نيوز” إن “موقف السلطة المحلية في عدن من مشروع الأقاليم، يأتي بناءً على موقف الشعب والإرادة الشعبية”، لافتاً إلى أن “السلطة المحلية في عدن تصب كل تركيزها في الوقت الراهن، على كل ما يخدم المواطن وتوفير أبسط الخدمات له”.

على صعيد متصل، من المقرر أن يعقد الحراك الجنوبي الاثنين، مؤتمراً صحفياً في عدن للحديث حول مؤتمر حضرموت الجامع، في ظل الرفض الشعبي له، كونه لا يلبي تطلعات الجنوبيين المطالبين باستقلال الجنوب.

ورأى القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور حسين العاقل في حديث لـ “إرم نيوز أن “الجنوب لكي ينسلخ من جسد اليمن لا بد من الانفصال باسم الأقاليم”، مضيفاً أن “هناك قوى إصلاحية وتجارية في حضرموت تسعى لما يرضي حكومة علي عبد الله صالح، ولذلك علينا التحرك”.