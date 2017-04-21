اتهامات لقوات الحوثي وصالح بتعذيب عشرات المختطفين بصنعاء المضربين عن الطعام‎

المصدر: مأرب – إرم نيوز

اتهمت مصادر مقربة من مختطفين لدى جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، مسلحي الجماعة وقوات للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بتعذيب 70 مختطفًا في صنعاء، دخلوا أمس في إضراب عن الطعام.

ونقل موقع سبتمبر نت الإلكتروني التابع للجيش اليمني، عن المصادر قولها، إن “70 مختطفًا لدى ميليشيا الحوثي وصالح في صنعاء، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على التعذيب الذي تمارسه الميليشيا بحقهم”.

وأضافت المصادر أن “المختطفين يتعرضون منذ إعلانهم للإضراب أمس، للتعذيب والضرب وإلقاء الغاز الخانق، ما تسبب في وقوع إصابات وحالات إغماء واختناق بينهم”.

وأشارت إلى “أن المختطفين يقبعون في سجن خاص في عمارة بحي حدة وسط العاصمة صنعاء” .

وتقول منظمات حقوقية يمنية إنها وثقت حالات وفاة لمختطفين لدى الحوثيين وقوات صالح تحت التعذيب، وإصابة آخرين بإعاقات دائمة.

ومنتصف أبريل/نيسان الجاري، قالت رابطة أمهات المختطفين، إنها رصدت 818 حالة تعذيب مارسها الحوثيون ضد المختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم، من بين تلك الحالات 99 حالة انتهت بالوفاة.

ويتهم الحوثيون الموقوفين بسجونهم بوقوفهم مع التحالف العربي، وتقديم معلومات وإحداثيات للطيران، والمشاركة في أعمال وعمليات عدائية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت في تصريحات سابقة، على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، خالد اليماني، الحوثيين وحلفاءهم باحتجاز ما يزيد عن 4800 معتقل، حتى نهاية العام الماضي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية، ولا تعلن الجماعة عن عدد الموقوفين بسجونها.