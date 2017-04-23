محافظ عدن يطلب دعم التحالف العربي للسلطات المحلية بحلّ أزمة الكهرباء بصورة عاجلة

المصدر: عدن – إرم نيوز

ناشد عيدروس الزبيدي محافظ عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إنقاذ المدينة من ويلات حرّ الصيف بتقديم دعم مباشر للسلطة المحلية، لحل أزمة الكهرباء.

وقال الزبيدي خلال مؤتمر صحفي عُقد الأحد في ديوان المحافظة وبحضور عدد كبير من الصحفيين:”نناشد إخواننا في دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات، بصورة عاجلة وإسعافية إنقاذ عدن وأهلها وما جاورها من ويلات الحر في الصيف المقبل”.

وأضاف المحافظ قائلاً: “كنا -وما زلنا- نأمل خيراً في الحكومة اليمنية، بأن تكون صاحبة الحل بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة، وتحسين إنتاجية المحطات التوليدية بما يعيدها إلى مستواها السابق كحد أدنى، إلا أن الحلول ما تزال حبراً على ورق”.

وأردف الزبيدي بقوله: “على هذا الأساس نوجه اليوم نداء الاستغاثة لدول التحالف العربي، بتقديم الدعم للسلطة المحلية في المحافظة مباشرة، والعمل على حل مشكلة الكهرباء بصورة عاجلة”.

واتَّهم محافظ عدن أطرافاً لم يسمّها، بـ”افتعال الأزمات الخدمية والعمل على خلط الأوراق، واستغلال معاناة الناس المتزايدة مع دخول فصل الصيف، بغرض استنزاف شرعية السلطة المحلية وتقويض ما حققته من إنجاز أمني”، مشددًا على أن “السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة الناس، وستتخذ كافة التدابير لمعالجة المشكلة”.

وأشار المسؤول اليمني إلى أنه “كما رفضنا تحويل عدن إلى إمارة إرهابية، لن نسمح بجعلها قرية نائية”، داعيًا دول التحالف العربي إلى “دعم قطاعات الكهرباء والمياه عبر السلطة المحلية مباشرة”، منوهًا إلى أن “قرارات حاسمة ستتخذ قريبًا ستخفف من أعباء الحر الجاثم على السكان في المحافظة الساحلية” دون الإفصاح عنها.

وتشهد عدن، منذ عامين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، تصل أحيانًا إلى 16 ساعة يوميًا، بسبب نقص في محطات التوليد ونفاد الوقود اللازم لتشغيلها، وعجزت السلطات الحكومية عن إيجاد حل للمشكلة المتفاقمة منذ نحو عامين.