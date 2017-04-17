التحالف العربي يعترض 3 صواريخ باليستية في سماء المخا اليمنية

المصدر: عدن- إرم نيوز

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الإثنين، 3 صواريخ باليستية، أطلقها مسلحو مليشيات الحوثي، وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، نحو مدينة المخا، غربي اليمن، حسب مصدر عسكري.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية، إن “صواريخ الدفاعات فجرت الصواريخ الثلاثة، التي كانت متجهة نحو أهداف عسكرية، في سماء المدينة”.

وأضاف أن “انفجارات الصواريخ سمع دويها قبل نحو ساعة، فيما ذكر مصادر من السكان أن مخلفات الصواريخ سقطت في محيط المدينة”.

وأشار إلى أن الحوثيين وقوات صالح أطلقوا الصواريخ، من مواقعهم في مديرية “الخوخة” شمال المخا، والتابعة إداريا لمحافظة الحديدة.

وتخضع مدينة المخا التابعة إدارياً لمحافظة تعز، وميناؤها البحري لسيطرة القوات الحكومية منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش اليمني في 7 من الشهر نفسه تحت مسمى “الرمح الذهبي”.