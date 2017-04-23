صرف 14 مليون دولار لطلاب اليمن في الخارج

المصدر: عدن (اليمن) – إرم نيوز

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، صرف 14 مليون دولار لطلاب بلاده المبتعثين للدراسة في الخارج.

وقال بن دغر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ” إنه “بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيتم خلال اليومين المقبلين البدء بإجراءات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، للربع الأول من العام 2017، في جميع دول الابتعاث بمبلغ قدره 14 مليون دولار”.

وأضاف أن “الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها وواجباتها تجاه الطلاب كافة تعمل جاهدة على توفير مناخ تعليمي آمن بعيد عن المتاعب والصعوبات لأبنائنا الطلاب”.

وتابع: “رغم الظروف والصعوبات التي تمر بها بلادنا ونهب المليشيا الانقلابية (مسلحو الحوثي وحلفائهم) مستحقات الطلاب المبتعثين قبل نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن (في سبتمبر/ أيلول 2016)، إلا أن الحكومة أرسلت أكثر من 14 مليون دولار للطلاب المبتعثين خلال العام الماضي.

ويأتي تصريح بن دغر، بعد أن نفذ طلاب يمنيون في عدة دول بالخارج، أمام سفارات بلادهم، وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بسرعة إرسال مستحقاتهم المالية لمواصلة دراستهم.

وتشهد عدة محافظات يمنية، حربًا منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.