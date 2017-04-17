بن دغر يحسم التكهنات حول تعديل الحكومة اليمنية

نفى رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ، جملة وتفصيلاً، أي تغييرات مرتقبة في حكومته، واصفاً الحديث عن ذلك بأنها “شائعات”.

وقال بن دغر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية “سبأ”، إن “تلك الأنباء تروجها مطابخ الانقلابيين الإعلامية وتتناقلها بعض الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى الحوثيين، وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وشدد على أن حكومته “ستظل متمسكة بنهجها في استكمال استعادة الدولة المختطفة من أيدي أدوات إيران، التي باعت شعبها ووطنها بثمن بخس ورخيص لصالح المشروع الفارسي التدميري والتخريبي”.

وكانت وسائل إعلامية محلية وعربية قد تداولت، خلال الأيام الماضية، تقارير بتغيير وشيك في الحكومة اليمنية.

وتعمل الحكومة اليمنية، من مقرها في العاصمة السعودية الرياض، في حين يقوم مسؤولون فيها بزيارات متعددة للمحافظات اليمنية المحررة.