بعد تصريحات أمريكية.. الحوثيون يرحبون بالمفاوضات ويتمسكون بـ”خارطة كيري”

المصدر: عدن – إرم نيوز

رحبت جماعة الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالدعم الأمريكي لمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، لإحلال السلام في اليمن، لكنهم أعربوا عن تمسكهم بخارطة الطريق التي قدمها وزير الخارجية الأمريكية السابق، جون كيري.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر مسؤول في “المجلس السياسي الأعلى”، التابع للحوثيين، ترحيبه “بأي موقف دولي يدعم الحل التفاوضي والسياسي في اليمن”.

وأضاف المصدر، “تابعنا التصريحات المنسوبة لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، ونرحب بأي موقف دولي يدعم الحل التفاوضي والسياسي بما في ذلك خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكية السابق كأرضية للتفاوض ولتشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري”.

واشترط الحوثيون أن تكون المفاوضات “دون شروط مسبقة مع وضع أسس لتعزيز الثقة ورفع الحصار المفروض على اليمن”، على حد قولهم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أكد أمس الأربعاء، أن “هدفنا هو دفع هذا النزاع إلى مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة للتأكد من انتهائه في أسرع وقت”.

وشدد أثناء لقائه مسؤولين سعوديين، على “وجوب عدم تمكين إيران من إنشاء ميليشيا قوية في اليمن على غرار حزب الله في لبنان”.