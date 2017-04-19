واشنطن تؤكد إصرارها على عدم تكرار تجربة “حزب الله” في اليمن

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

شدد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، في الرياض على وجوب عدم تمكين إيران من إنشاء ميليشيا قوية في اليمن على غرار حزب الله في لبنان، وذلك إثر لقائه مسؤولين سعوديين.

وقال ماتيس: “علينا أن نمنع إيران من زعزعة استقرار اليمن وإنشاء ميليشيا جديدة على غرار حزب الله اللبناني”.

وتُتهم إيران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يخوضون نزاعًا مع القوات الحكومية اليمنية التي يدعمها تحالف تقوده السعودية.

ويرى المسؤولون في البنتاغون أن إيران هي التي زودت الحوثيين بالصواريخ التي يستخدمونها.

وبعد يوم من اللقاءات مع المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم الملك سلمان، لم يشأ ماتيس توضيح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتزم زيادة الدعم العسكري لعمليات التحالف في اليمن.

واكتفى بالقول: ” إن هدفنا هو دفع هذا النزاع إلى مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة للتأكد من انتهائه في أسرع وقت”.

ويقتنع المسؤولون في البنتاغون بوجوب زيادة الضغط العسكري على الحوثيين لإعادتهم إلى طاولة التفاوض.

لكن الانتقادات الدولية التي تعرض لها التحالف على خلفية العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين سقطوا في عمليات له تزيد التردد الأمريكي في تقديم مزيد من الدعم العسكري.

وأوضح ماتيس أن محادثاته الأربعاء مع الملك سلمان وولي ولي العهد محمد بن سلمان كانت “مثمرة جدًا على صعيد النتائج، ويشمل ذلك كيفية مكافحتنا الإرهاب مع أحد أفضل شركائنا”.