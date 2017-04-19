مقتل قيادي حوثي بارز في معارك مع الجيش اليمني بصعدة‎

المصدر: عدن – إرم نيوز

أعلنت القوات الحكومية الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي بارز في جماعة “الحوثي” بمحافظة صعدة، فيما أصيب ثلاثة أطفال في قصف للجماعة بصاروخ استهدف حيا سكنيا بمدينة مأرب شمالي اليمن، بحسب مصدر طبي وشهود.

وقال بيان، صادر عن مركز “صعدة” الإعلامي، التابع للجيش الوطني في المحافظة، إن “القيادي الحوثي أحمد المتوكل، لقي مصرعه في جبهة علب بمحافظة صعدة أثناء المعارك الدائرة بين الجيش الوطني”، دون ذكر زمن مقتله.

وأضاف، أن “المتوكل يُعد من أبرز القيادات الحوثية التي تعمل في مدينة صعدة“، مشيرا إلى أنه كان مشرفا أمنيا على المدينة نفسها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن جماعة الحوثي أي تعليق حول ما أفادت به القوات الحكومية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وفي مأرب نقلت وسائل إعلام عن مصدر طبي وشهود عيان، إصابة ثلاثة أطفال على الأقل، اليوم، إثر قصف “حوثي” بصاروخ من طراز “كاتيوشا” استهدف حي “الروضة” شمالي مأرب.

ووصف مصدر طبي، في مستشفى “الهيئة” الحكومي، إصابات الأطفال الثلاثة بـ “بالغة الخطورة” وأنهم الآن في المستشفى لتلقي العلاج.

ويسيطر الحوثيون على مديرية “صرواح” غربي مدينة “مأرب”، فيما يقول عسكريون حكوميون، إن مسلحي الجماعة يتخذون مواقعهم لقصف المدينة والأحياء السكنية، بدعوى استهداف مواقع ومعسكرات قوات التحالف العربي والجيش اليمني.