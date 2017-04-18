هادي يبحث مع قائد القوات البرية السعودية “البدائل العسكرية” ضد “الحوثي وصالح”

المصدر: الرياض – إرم نيوز

بحث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الثلاثاء، مع مسؤول عسكري سعودي، “الاستراتيجيات والبدائل العسكرية، التي تكفل النصر” في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، فقد بحث هادي بالرياض مع نائب قائد القوات البرية السعودية اللواء ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، “مجمل التطورات العسكرية والميدانية المتصلة بالعمليات العسكرية في مختلف الجبهات ومناطق التماس مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية”، في إشارة إلى جماعة “أنصار الله”، والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

كما بحثا “الاستراتيجيات والبدائل العسكرية، التي تتسق وطبيعة كل منطقة جغرافية بما يكفل تحقيق النصر ضد الحوثي وصالح”، من دون توضيح طبيعة تلك البدائل.

وأشاد هادي بالمسؤول العسكري السعودي “وجهوده وأدواره البطولية الميدانية، التي أسهمت في تعجيل تحقيق العديد من الانتصارات، في ظل الدعم والمساندة الأخوية من قبل الأشقاء في المملكة”.

ومن جانبه، عبر القائد السعودي عن سروره بلقاء هادي “في إطار التنسيق والتشاور الهادف إلى تعزيز التعاون والتكامل لتحقيق التطلعات والغايات لمواجهة أعداء أمتنا وهويتنا”.

ويأتي هذا اللقاء بُعيد ساعات من إعلان قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، عن سقوط مروحية من نوع “بلاك هوك” تابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء قيامها بمهام عملياتية عسكرية في محافظة مارب (شرقي اليمن)، ما أسفر عن مقتل 12 ضابطا وضباط صف، من دون ذكر أسباب الحادثة.