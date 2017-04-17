تحالف “الحوثي-صالح” يناقش مع دبلوماسي إيراني “معركة الحديدة” المرتقبة‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ناقش وزير الخارجية في “حكومة الحوثي- صالح”، هشام شرف، اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العاصمة صنعاء، محمد فرحات، الأوضاع العسكرية غربي البلاد، وما يتعلق بمعركة الحديدة المرتقبة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للحوثيين، إنه جرى خلال اللقاء استعراض ما اسمتها “التهديدات العسكرية” لدول التحالف العربي على الساحل الغربي لليمن، ومنها ما يتعلق بإعلان محافظة الحديدة منطقة عسكرية.

وبحسب الوكالة، تم التأكيد خلال اللقاء على أن التصعيد العسكري في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين وحركة الملاحة الدولية.

وبدوره أكد القائم بالأعمال الإيراني أنه “لا حل للوضع في اليمن إلا عبر الحوار السياسي السلمي”، حسب الوكالة.

ويخشى الحوثيون من معركة تحرير الحديدة، كونه الميناء الوحيد الذي بقي تحت سيطرتهم بعد تحرير ميناءي عدن (جنوب) والمخا (تعز/غرب)، كما أن تحرير الحديدة سيعزز من الحصار المفروض على الحوثيين في مدينة “صعدة” وفي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم.

وتتهم الحكومة اليمنية في أكثر من مناسبة طهران بدعم الحوثيين، وتقديم الدعم اللوجستي والمادي لهم، وإرسال أسلحة نوعية وخبراء إيرانيين إلى اليمن، لمساندة الحوثيين في الحرب، وعلى صناعة صواريخ محلية تشكل تهديداً لليمن ولدول الجوار.

وتزايدت الرغبة في تحرير ميناء الحديدة، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية، في يناير/كانون الثاني الماضي، قبالة هذا الميناء، من قبل الحوثيين، ما أسفر عن مقتل 2 من طاقمها.

ومنذ أسابيع، تطالب الأمم المتحدة بتجنيب ميناء الحديدة المعارك، وتقول إن 70 % من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبر الميناء.

وفي وقت سابق اليوم، أشار إعلام تابع للحوثيين إلى محاولتهم حشد القبائل المؤيدة لهم استعدادا لمعركة الحديدة المرتقبة.