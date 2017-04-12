بالصور.. اعتقال شخصين في عدن يمولان “مجموعات شمالية” بالأسلحة

المصدر: عدن - إرم نيوز

تمكن أفراد شرطة منطقة البساتين، في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، اليوم الأربعاء، من اعتقال شخصين بتهمة تمويل “مجموعات شمالية” بالأسلحة والمال.

وقال قائد شرطة البساتين، أبو مشعل الكازمي، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تمت الإطاحة بشخصين اعترفا بشرائهما أسلحة لمجموعات بالشمال، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره مليون و693 ألف ريال يمني، ورشاش آلي”.

وتابع الكازمي: “كانا يستقلان سيارة من نوع (توسان) جديدة، وأحدهما يحمل بطاقة جندي من تعز، والآخر مشتبه بتزويره وثائق باسم جنوبي وهو والد الجندي المقطري الذي يحمل وثائق من تعز”.

وأشار الكازمي إلى أنه “تم التحفظ على كل ما تم العثور عليه بحوزتهما، وسيتم ترحيلهما لجهات الاختصاص العليا”.