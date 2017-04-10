الحكومة اليمنية: عدن تجاوزت الكثير من التحديات الأمنية وباتت أكثر أمانًا

المصدر: عدن - إرم نيوز

أكد رئيس الحكومة الشرعية في اليمن، أحمد عبيد بن دغر، أن الأوضاع الأمنية في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة تحسنت كثيراً وأصبحت اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا، مؤكدًا أن عمليات التنظيمات الإرهابية تراجعت كثيرًا مقارنة بالفترة السابقة .

وقال بن دغر خلال لقاء جمعه، اليوم الإثنين، في الرياض مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، :”إن كل تلك الإنجازات المحققة في عدن وباقي المحافظات المحررة تعود بفضل الجهود المبذولة من قبل قوات الأمن والجيش الوطني والمقاومة المسنودين بقوات التحالف العربي وبمشاركة قوية وفاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة” .

وجرى خلال اللقاء مناقشة تنسيق الجهود المشتركة بين أمريكا واليمن لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه بمساندة مباشرة من قوات التحالف العربي .

الى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب خلال اجتماع أمني عقده في العاصمة عدن، يوم الإثنين، أن جهود الأجهزة الأمنية في عدن حققت الكثير من الإنجازات المشهودة ، مشيرًا إلى أن عدن تجاوزت الكثير من التحديات الأمنية .

وشدد على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية تحت راية واحدة للحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة وبناء ما تضرر منها أثناء الحرب الانقلابية ، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن ما بعد التحرير وعززت من وجودها وجهودها بما حقق الكثير من التحسن في الجانب الأمني ومحاربة الاٍرهاب.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة الرقابة والتفتيش التابعة لإدارة أمن عدن زياراتها اليومية لمراكز الشرطة في عموم مديريات العاصمة عدن للاطلاع على أوضاعها وجاهزيتها والتعرف على متطلباتها الضرورية وإجراء مطابقات لكشوفاتها والاطلاع على مستوى الانضباط في العمل الأمني .