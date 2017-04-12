الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من منطقة” الكدحة” الاستراتيجية في تعز

المصدر: وكالات- إرم نيوز

سيطرت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، على أجزاء واسعة من منطقة استراتيجية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وبحسب العقيد عبده حمود الصغير، قائد عمليات اللواء 17 مشاة في تعز، “سيطرت قوات الجيش والمقاومة على أجزاء واسعة من منطقة الكدحة التابعة لمديرية المعافرغربي المحافظة، بعد معارك عنيفة لا زالت مستمرة حتى الآن ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح”.

وأضاف الصغير، الضابط في القوات الحكومية، إن” من بين المواقع التي تمت السيطرة عليها جبل الدرب، وبعض قرى عزلة (تقسيم إداري أقل من المديرية) العثيرة في المنطقة ذاتها”.

وتكمن أهمية منطقة “الكدحة”، في أن من يسيطر عليها يستطيع تأمين الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي تعز والتُربة المؤدي أيضًا إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، كما أن هذه المنطقة محاذية لمديريتي مقبنة والوازعية في المحافظة، حسب المصدر.

وإضافة إلى محافظة تعز، تشهد محافظات يمنية أخرى، حربًا منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة، وأعدادًا كبيرة من النازحين.