الجيش اليمني يتقدم بتعز ويكبد الحوثيين خسائر فادحة

المصدر: تعز - إرم نيوز

حققت القوات التابعة للشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تقدمًا ميدانيًا جديدًا، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، حسب مصدر عسكري.

وقال العقيد عبده حمود الصغير، قائد عمليات اللواء 17 مشاه في تعز، إن ” قوات الجيش اليمني سيطرت على تلة الرادار الجبلية، وأجزاء مع تلة القارع، مع سيطرتها على أجزاء من شارع الخمسين، شمال غربي المدينة.

وأضاف أن” 13 من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قتلوا في معارك اليوم، مع سقوط جرحى آخرين، في حين قتل اثنان من أفراد الجيش الوطني، وجرح 6 آخرون.

وتابع المسؤول العسكري أن ” المعارك بين الجانبين مازالت مستمرة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حربًا منذ أكثر من عامين، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا لفرض الشرعية.