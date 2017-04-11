القوات اليمنية تسيطر على مواقع للحوثيين شرق مدينة المخا

المصدر: تعز – إرم نيوز

سيطرت قوات الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، على مواقع عسكرية شرق مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية، إن “القوات سيطرت على جبلي النار، ونابطة والمناطق المحيطة بهما، بالإضافة إلى منطقة مفرق بمديرية موزع، شرق المخا”.

وأضاف، أن “ذلك جاء عقب هجوم واسع للقوات الحكومية، والمقاومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على مواقع الحوثيين وصالح”، مؤكدًا “مقتل 12 مسلحًا حوثيًا على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل جنديين من القوات الحكومية”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “المعارك ما تزال دائرًة في جبل الثوباني ومنطقة الزقيرية، في الوقت الذي تقصف القوات الحكومية معسكر خالد بن الوليد، الذي يعدُّ أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين، جنوب غربي اليمن”.

وقال إن “المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، تشنُّ غارات مكثفًة على مواقع الحوثيين وصالح، بما يسند تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة”.

وتواصل القوات الحكومية عمليتها العسكرية “الرمح الذهبي” التي أطلقتها في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، وحققت خلال الأسابيع الماضية تقدمًا شرق وشمال مديرية المخا، بعد السيطرة على المدينة مركز المديرية، في الـ 23 من الشهر نفسه.