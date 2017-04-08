الحوثيون يصادرون معدات مكتب للبث الفضائي في صنعاء

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

صادرت جماعة الحوثي معدات مكتب للبث الفضائي في صنعاء يمتلكه الصحفي اليمني محمد الخامري، ظهر اليوم السبت، وفق ما نشر الخامري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .

وقال: “إن الحوثيين أرسلوا ثلاثة أطقم وأكثر من عشرين مسلحًا منهم لاقتحام المكتب ومصادرة معداته بتوجيهات من الأمن القومي، متسائلاً: ما هي مبرراتهم في اقتحام المساكن والمكاتب الخاصة بعد نهب الدولة ومؤسساتها؟

ومكتب UNI Yemen للإعلام والبث الفضائي، يقدم خدمات البث المباشر لقنوات محلية ودولية بينها قنوات العالم والميادين وروسيا اليوم، المسموح لهم فقط العمل في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وإغلاق المكتب، يأتي في إطار التضييق على الإعلام وحرية الصحافة والشروع في تطبيق قانون الطوارئ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ومنذ انقلاب جماعة الحوثي المدعومة بقوات عسكرية موالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ضيق الخناق بشكل كبير على الحرية الصحفية وتعرض عشرات الصحفيين للسجن والاختط%D