استعدادات عسكرية للقضاء على بقايا “القاعدة” جنوب اليمن

المصدر: إرم نيوز - عدن

قال مصدر عسكري اليوم السبت، إن وحدات من الجيش اليمني تستعد لمهاجمة بقايا خلايا تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأضاف المصدر في المنطقة العسكرية الرابعة في تصريحات: “إن وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وبدعم من دول التحالف العربي، تستعد لمهاجمة بقايا خلايا تنظيم القاعدة، في مديرية لودر بمحافظة أبين، عقب هجمات شنتها الأخيرة على نقاط أمنية ومقار حكومية في الأشهر القليلة الماضية”.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الجيش يعتزم نشر وحدات أمنية مدربة تدريباً عالياً في مديرية لودر، والمناطق القريبة منها، خصوصاً منطقتي الوضيع ومودية، لتأمينها من أي هجمات، محتمل أن يشنها التنظيم.

وأشار إلى أن قوات أخرى ستنطلق باتجاه عقبة ثرة، بين محافظتي أبين والبيضاء، لملاحقة خلايا التنظيم الفارة، وصد أي هجمات محتملة للحوثيين باتجاه المديرية.

ويشن عناصر من تنظيم القاعدة هجمات مستمرة على مواقع للجيش والمقاومة في محافظة أبين، خصوصاً في مديرية لودر، في الوقت الذي يسعى فيه الحوثيون إلى التقدم باتجاه المديرية، عقب انسحابات مفاجئة لقوات الحزام الأمني من مديرية لودر قبل أسبوعين.

وحاول تنظيم القاعدة عقب تلك الانسحابات السيطرة على مديرية لورد، قبل وقوف رجال القبائل والمقاومة الشعبية في وجهه وصد هجماته، والتي كان آخرها السبت الماضي.