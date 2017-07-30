إيران ترسل أول قافلة من حجاجها إلى السعودية‎

أعلنت بعثة الحج الإيرانية، أن القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين توجهت، اليوم الأحد، من مدينة “هرمزكان” إلى المدينة المنورة بالسعودية.

ونقلت وكالة “إرنا” للأنباء عن المشرفة على شركة “الخطوط الجوية الإيرانية” فرزانه شرف بافي، قولها إن “الشركة ستبذل كل ما بوسعها لنقل الحجاج إلى الديار المقدسة بأفضل شكل ممكن”.

وذكرت الوكالة الرسمية أن عدد الحجاج الإيرانيين، هذا العام سيبلغ 86 ألفًا و500 شخص، حيث سيتوجهون إلى الديار المقدسة ضمن 600 قافلة.

وتقول إيران إن المئات من حجاجها لقوا حتفهم،في الموسم قبل الماضي، في حادثة التدافع التي وقعت بمشعر منى.

وأعلنت السعودية ،مطلع العام الماضي، قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، احتجاجًا على قيام المملكة بإعدام رجل الدين نمر باقر النمر.