خامنئي يمنع كبار المسؤولين من أداء الحج

أمر المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في رسالة سرية، مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الأدميرال علي شمخاني، بمنع كبار المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية من السفر إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج.

ونقل موقع “آمد نيوز” في حسابه الرسمي على موقع “تلغرام”، أن “خامنئي أمر في رسالة سرية إلى رئيس مجلس الأمن القومي بمنع 800 ألف من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية من السفر هذا العام لأداء فريضة الحج”.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت تقارير إيرانية عن مقتل نائب المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي الخامنئي، العميد علي أصغر فولادغر، في حادثة تدافع الحجاج بمنى التي وقعت في 23 سبتمبر/أيلول 2015، والتي تقول طهران إنها فقدت فيها 464 من حجاجها في الحادث.

ونقل موقع “روز اون لاين” الإخباري الإيراني، أن “2 من أعضاء بعثة المرشد علي خامنئي قُتلا في حادثة تدافع منى”.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 مارس/آذار الماضي، إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة، وافقت حينها وزارة الحج السعودية على رفع حصة إيران من 60 ألفًا إلى 86 ألف حاج للموسم المقبل.

وقال مسؤول إيراني، أمس الجمعة: إن السلطات السعودية أصدرت حتى الآن 30 ألف تأشيرة دخول للحجاج الإيرانيين الذين يعتزمون التوجه إلى الأراضي المقدسة يوم الثلاثاء المقبل، كأول دفعة من الحجاج تغادر طهران.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات الحجاج الإيرانيين اعتبارًا من 30 يوليو/تموز وتستمر لغاية 25 آب/أغسطس المقبل، بحسب ما أعلن الأسبوع الماضي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي.