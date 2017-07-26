بالفيديو.. أمير سعودي يشارك بنفسه في تنظيف متنزه بمنطقته

تفاعل مثقفون وإعلاميون سعوديون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقاطع فيديو وصور ظهر فيها نائب أمير منطقة عسير الأمير الشاب منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وهو يتقدم جموع المتطوعين لتنظيف متنزه السودة بعسير ضمن حملة أطلق عليها “النظافة دين وخلق”.

سمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – نائب أمير منطقة عسير في السوده اليوم

هذا هو القدوة الذي نحتاجه pic.twitter.com/hJq1dETAGT — ‘ (@m_m_malky) July 26, 2017

وثمن النشطاء السعوديون هذه المبادرة، مؤكدين أن الأمراء الشباب الذين عينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأوامر ملكية أخيرا أظهروا نشاطا مميزا وكانوا قريبين من المواطنين في العديد من الأنشطة، مستدلين بتقدم الأمير منصور بن مقرن أمس المتطوعين في حملة النظافة هذه، إذ أظهرته بعض مقاطع الفيديو وهو يقوم بعملية التنظيف، حاثا الشباب على الاهتمام بنظافة مناطق عسير حتى تكون وجهة سياحية مفضلة للمصطافين.

وقال الأمير منصور بن مقرن، إن “المنطقة تعتبر من أبرز الوجهات السياحية للزائرين من مختلف مناطق المملكة”، مشيراً إلى “ضرورة الحفاظ على نظافة المتنزهات والساحات البلدية والأماكن العامة لإتاحة الفرصة لزوار المنطقة للتمتع فيها”.

جميل ورائع ان يكون #الأمير_منصور_بن_مقرن هو من يقود حملة النظافة والعناية بالبيئة هكذا عشق#الوطن pic.twitter.com/ft46GlXySk — نافع النافع (@nafaalnafa) July 26, 2017

وشارك مثقفون وإعلاميون سعوديون في التفاعل مع وسم #شكراً_منصور_بن_مقرن، مثمنين هذه الخطوة، فيما دعت طائفة من المغردين لتعميمها في باقي مناطق المملكة، وألقى فريق ثالث باللائمة على المتنزهين.

وغرد الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، يقول “الأمير #منصور_بن_مقرن نائب أمير #منطقة_عسير في السوده اليوم يجسد قدوة نحتاجها للمحافظة على بيئتنا نظيفة”، في حين اعتبر مغرد يدعي “الوافي”، قائلا: “الامير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقه عسير انت رائع وكفؤ وكثر الله من أمثالك لما عملته أمس بمتنزه السوده نحن بحاجة لمثلك”.

الأمير #منصور_بن_مقرن نائب أمير #منطقة_عسير في السوده اليوم يجسد قدوة نحتاجها للمحافظة على بيئتنا نظيفة pic.twitter.com/AkACgMrYjt — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) July 25, 2017

وبدوره أكد عبد السلام الشريدة، أن هذا الفعل ليس غريبا على أمير عرفه عن قرب، وكتب “الأمير منصور بن مقرن عرفته عن قرب.. نعم الرجل والخُلق ليس مستغربا منه كل شي طيب وجميل فعلاً هو قدوة”.

أما الكاتبة مها الشهري، فغردت متفاعلة مع الهاشتاج، “نائب أمير منطقة عسير في مبادرة رائعة لتنظيف المتنزهات .. لك الشكر يا سمو الأمير، فأنت قدوة يحتذى بها”.

نائب أمير منطقة عسير في مبادرة رائعة لتنظيف المتنزهات ..

لك الشكر يا سمو الأمير، فأنت قدوة يحتذى بها. pic.twitter.com/fnpXK7ioBU — مها الشهري (@ALshehri_Maha) July 25, 2017

وبدوره، اعتبر نايف الأحمري مراسل قناة العربية، أنه لا يتذكر “أن الأمير المحبوب فيصل بن خالد تأخر عن دعوة لافتتاح أو تأخر عن دعم لمشاريع أبناء عسير.. واليوم الأمير منصور بن مقرن يسير على خطاه”.

لا أتذكر أن الأمير المحبوب فيصل بن خالد تأخر عن دعوة لإفتتاح أو تأخر عن دعم لمشاريع أبناء عسير واليوم الأمير منصور بن مقرن يسير على خطاه❤️???? pic.twitter.com/a2mEX4fXJy — نايف الأحمري (@Nayef_tv) July 26, 2017

مشكل قائم

واستغلت مجموعة من النشطاء هذه الفرصة للتأكيد أن رمي القمامة في المتنزهات عائد بالدرجة الأولى إلى غياب الوعي، وكتب أبو ريان، “يجب ان نقتدي ونعلم من حولنا أن النظافة من الإيمان، والأمير منصور بن مقرن ضرب أروع الأمثلة لكن المشكلة في المصطافين متى يتثقفون؟”.

يجب ان نقتدي ونعلم من حولنا النظافه من الايمان والامير منصور بن مقرن ضرب اروع الامثله لكن المشكله في المصطافين متى يتثقفون — ابو ريان (@aboreyan333) July 26, 2017

ووافقته الرأي مغردة تدعي ليل السحاب، قائلة “#شكراً_منصور_بن_مقرن ما عاد بعد هذا التواضع من شيء في دماثة الخلق إلّا أنه يجب عليكم أيها المتنزهون احترام أنفسكم”.

#شكراً_منصور_بن_مقرن

ما عاد بعد هذا التواضع من شيء في دماثة الخلق

إلّا أنه يجب عليكم أيها المتنزهون احترام أنفسكم pic.twitter.com/mfsthE1qJD — ليل السحاب (@abha0505010) July 26, 2017

دعوة لتعميم التجربة

ومن جانبهم طالب نشطاء وإعلاميون، تعميم هذه الفكرة في بضع مناطق بالمملكة حتى تعم فائدتها ، وكتب “مشرف الغشم”، يقول “لو كل مسؤول خشي الله فيما يعمل لأصبحت الدنيا بخير ياليت محافظ #حفرالباطن يتخذ من #الأمير_منصور_بن_مقرن قدوة لأصبحت #حفر_الباطن نظيفة”.

لو كل مسؤول خشى الله فيما يعمل لأصبحت الدنيا بخير ياليت محافظ #حفرالباطن يتخذ من

#الأمير_منصور_بن_مقرن قدوة لأصبحت #حفر_الباطن نظيفة — مشرف الغشم (@algshm11) July 25, 2017

وبدوره، شكر “عويضة العلوي” الأمير منصور بن مقرن على مبادرته في هذا العمل الجميل، وتابع “وياليت المسؤولين يحذون حذو سموه خصوصا في منتزهاتنا البريه”.

نشكر سمو الامير منصور بن مقرن على مبادرته في هذا العمل الجميل وياليت المسوءلين يحذو ن حذو سموه خصوصا في منتزهاتنا البريه ! — أ . عويضه العلوي (@owaidh_a) July 26, 2017

فرد عليه الإعلامي السعودي، محمد آل ماطر أن “الإنسان أحياناً يصنع حباً له دون “تكلف أو ضجيج”، بعمله واحترامه ودماثة خُلقه.. نعم” إنه #الأمير_منصور_بن_مقرن.

الأنسان أحياناً يصنع حباً له دون "تكلف أو ضجيج"، بعمله وأحترامه ودماثة خُلقه.

"نعم" أنه #الأمير_منصور_بن_مقرن.

"يتبع"#عسير — محمد آل ماطر (@mmatir) July 26, 2017

يشار إلى أن الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز (43 عاما)، عين نائبا لأمير منطقة عسير في أبريل/ نيسان 2017، وقبلها كان مستشارا للعاهل السعودي بمرتبة وزير عام 2015.