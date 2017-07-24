بعد معاناة 23 عامًا.. سعودية تفوز بمعركة إثبات نسبها!

تمكنت فتاة سعودية بعد معاناة دامت 23 عامًا من إثبات نسبها لأبيها، الذي أنجبها بعد زواجه من مقيمة مغربية قبل 25 عامًا، وذلك بعد أن قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بثبوب نسب الفتاة لأبيها.

وسبق أن ألزمت محكمة التنفيذ والدها باستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة لها، وهو ما تعثر بعد ذلك، بسبب بعض الإجراءات.

ولجأت الفتاة إلى المحكمة بعد بلوغها 23 عامًا من عمرها، مطالبة بإثبات نسبها من والدها السعودي، كي تتمكن من ممارسة حقها في العمل والتعليم والعلاج.

ولعهود شقيق أيضًا، عانى معها في قضية إثبات النسب لأبيهما السعودي، فيما تعود تفاصيل الواقعة إلى 25 عامًا خلت.

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