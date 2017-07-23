مقتل فهد الخضير رئيس هيئة الأمر بالمعروف في مدينة الخبراء السعودية

لقي مسؤول رفيع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، اليوم الأحد، مصرعه بإطلاق نار في جريمة غامضة وغير مسبوقة ضد رجال الهيئة المسؤولة عن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في المملكة.

وقالت تقارير محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن فهد الخضير، رئيس الهيئة الدينية في محافظة رياض الخبراء التابعة لمنطقة القصيم، قُتل برصاص مسلح.

وباشرت الجهات الأمنية في المملكة مدعومة بالإسعاف الحادثة، دون أن يتضح بعد مزيد من تفاصيلها.

ويقول موالون للهيئة، إن “الخضير” قُتل برصاصتين في صدره، وإن مسلحاً مجهولاً أطلق النار عليه في “ملحق خاص به” ثم قام بإحراق الملحق.

ولم يصدر بيان رسمي من الشرطة حول الحادثة، فيما لم يتح لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الأثناء، نعى رجل الأعمال السعودي خالد الراجحي، زوج شقيقته الراحل بقوله: “بقلوب مطمئنة، انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم، زوج أختي فهد الخضير أبوعزام، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهمنا وأهلك الصبر والسلوان”.

بقلوب مطمئنة انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم زوج أختي فهد الخضير ابوعزام رحمك الله واسكنك فسيح جناته والهمنا واهلك الصبر والسلوان … — خالد الراجحي (@abuTurki1040) July 23, 2017

وهزت الجريمة المملكة، كون ضحيتها مسؤولًا في هيئة الأمر بالمعروف التي ينقسم السعوديون بين مؤيد لها ومعارض، لدورها في المجتمع، حيث جذب الوسم ” #مقتل_رئيس_هيئة_الخبراء” عدداً كبيراً من السعوديين الباحثين عن تفاصيل الجريمة.

ونشر بعض النشطاء، ما قالوا إنها صورة من موقع الحادث.