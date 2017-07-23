السعودية: توصية من 4 شروط لإتمام زواج الفتيات دون 18 عامًا

تقدم 5 أعضاء في مجلس الشورى السعودي بتوصية من أجل عدم عقد زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة.

وقالوا إن مبررات التوصية هي أن القاعدة الشرعية تقول “لا ضرر ولا ضرار”، وأن الزاوج المبكر له مضاعفات سلبية على صحة الفتيات، وأن زواج القاصرات يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقًا من الاضطرابات النفسية.

وأضافوا أن الزواج المبكر للفتيات يعد سببًا للتسرب من التعليم في مراحل دراسية مبكرة، وأن زواج القاصرات يشكل عبئًا على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية.

وأوضحوا في مبرراتهم أن هناك علاقة دائرية معقدة وذات أبعاد متعددة بين الفقر والزواج المبكر.

ووضع الأعضاء الخمسة في التوصية التي تقدموا بها لمجلس الشورى، ضوابط لعقد زواج الفتيات اللاتي دون سنة الثامنة عشرة ومنها: موافقة الأهل، وتقرير طبي يؤكد أهلية الفتاة جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا للزواج.

وأضافوا إلى تلك الضوابط أن لا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون العقد عن طريق القاضي المختص بمثل هذه “الأنكحة المشروطة”.