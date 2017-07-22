ما هي أجمل لهجة سعودية بنظر الناطقين بها؟ أبناء المملكة يجيبون

جذب سؤال عن أجمل اللهجات المحكية في السعودية، عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين على موقع “تويتر”، الذي تم طرح السؤال فيه لمعرفة آراء المختصين في اللغات واللهجات المحكية، قبل أن يتحول إلى ساحة نقاش لغوي فريد.

ويجد الوسم “#ايش_أحلى_لهجة_سعودية” على موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين المغردين النشطين، تفاعلًا لافتًا من قبل السعوديين، الذين تباينت آراؤهم حول اللهجة الأجمل في بلد يقول مختصوه اللغويون: إنه يضم نحو 23 لهجة محكية.

لا بل تطور النقاش الواسع الذي يغلب عليه الجدية واعتزاز أبناء كل منطقة سعودية بلهجتها المحكية، إلى ظهور وسوم أخرى عن النقاش ذاته في قائمة الترند السعودي، مثل الوسوم “#اللهجة_الحجازية” و”#اللهجة_النجدية”.

وكتب الباحث السعودي المعروف لؤي الشريف‏، المتخصص بالتراث واللغات مجيبًا عن السؤال #ايش_أحلى_لهجة_سعودية” بقوله: “(الهذلية) لها وقع عظيم، يكفي أن الله استعملها في كتابه (هاؤم اقرءوا “كتابيه”، إني ظننت أني ملاق “حسابيه”).

وبعيدًا عن تغريدات المختصين اللغويين، كتب محمد الخالدي معلقًا: “أكيد الجنوب وأنا ماني منهم بس كلامهم يجيب العافية، ومن كلماتهم آلي أحبها: مرحبًا ألف ، الله يجعلني، أخذت ضيمك”.

وقالت المغردة ضاوي بتعصب للهجتها: “بدون زعل، لهجة الحجازية جلافة، ولهجة القصيمية مياعة، ولهجة الجنوبية طلاسم، ولهجة الشمال وضوح، والشرقية بدون تعليق”.

وقال محمد سال‏ متغزلًا بلهجة الشمال قائلًا: “ولي في ربوع الشمال غرام، (لهجة أهل حائل)، #ايش_أحلى_لهجة_سعودية”.

وشاركت المغردة نورا في النقاش بقولها: “#ايش_أحلى_لهجة_سعودية، الحجازية أو بمعنى أصح الجداوية، مرا حلوه ياخي، الكلام يفتح النفس، بالذات على البنت تحسها منجد بنت، أما ع العيال مرا لا”.

ولخص المغرد خالد عبدالعزيز، استمرارية النقاش دون اتفاق بقوله: “#ايش_أحلى_لهجة_سعودية كل شخص يشوف أن لهجته هي الأحسن من باقي اللهجات الثانية، مثل اختلاف الأفكار والمذاهب، مستحيل نجبر الكل على شيء واحد”.

وكان الباحث السعودي في اللهجات العربية سليمان الدرسوني، قد استطاع إنجاز معجم شامل للهجات المحكية في السعودية بعد نحو 10 سنوات من البحث والعمل الدؤوب والتنقل بين مناطق المملكة.

ويحتوي المعجم على 23 لهجة سعودية بعضها قائم إلى الآن، وأخرى في مرحلة الشيخوخة، وقد ضم بداخله الكثير من المفردات والألفاظ التي أهملها أو لم يتوصل إليها المعجميون الأوائل لأسباب مختلفة.

وقسّم الدرسوني اللهجات إلى 5 مناطق جغرافية في 5 أبواب، واشتملت كل منطقة على اللهجات التي في محيطها من حاضرة وبادية، والفوائد من اللهجات العرقية، والتعريف بالمنطقة وسكانها، ومواقع القبائل الأصلية، ثم معجم دلالي لألفاظها.

كما قسّم الباحث اللهجات إلى لهجات وسط الجزيرة العربية، تشمل نجد حاضرة (العارض – الوشم) وسط نجد، ونجد بادية (عتيبة، مطير، حرب، وسبيع، وسهول، وفضول، ودواسر، وبني تميم، وقحطان) وباقي قبائل بادية نجد، واللهجة القصيمية، ولهجة أهل حوطة بني تميم، والدواسر.

وأما لهجة الشمال والشمال الغربي، فشملت شمر أهل حائل، وعنزة والحويطات والشرارات، وكذلك لهجة أهل الحجاز غرب المملكة التي تشمل قبائل تهامة الحرمين وأهل الحجاز وجهينة، في حين تشمل لهجات أهل الجنوب، قبائل غامد وزهران وسراة وتهامة وقبائل شهران وجازان ويام في نجران، إضافة إلى قبائل فيفاء، ثم يشير الباحث للهجات أهل الشرقية والقطيف والحساوية والهواجر.