السفارة السعودية تكشف ملابسات إطلاق نار على مواطنة في الأردن

أعلنت السفارة السعودية في الأردن أنها تتابع حادثة إصابة أربعينية سعودية برصاصة في بطنها أثناء تواجدها في بلكونة شقة مستأجرة في محافظة عجلون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة، أنهم تلقوا بلاغًا يفيد بإصابة سعودية، بطلق ناري في بطنها، أثناء جلوسها في بلكونة شقتها المستأجرة في عجلون.

وتابع أن ذوي المصابة نقلوها فورًا إلى المستشفى، حيث أُجريت لها عملية جراحية، وبعد تدخل السفارة ومباشرة حالتها نُقلت إلى العاصمة عمان.

وقال السفير إن الأمير خالد بن فيصل آل سعود وجّه القسم الصحي في السفارة لاستدعاء أفضل الأطباء في الأردن لمتابعة الحالة وعلاجها على نفقة الدولة، حيث تبيّن أن الرصاصة أصابت “الطحال”، لتُجرى لها عملية استخراج للرصاصة، مؤكدًا أنها في صحة مستقرة الآن، وفق موقع “أخبار 24”.