الأردن يسجن سعوديًّا 10 سنوات مع الغرامة ويبرئ والدته وشقيقته.. لهذا السبب

أيدت محكمة التمييز في الأردن سجن سعودي 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وتغريمه 10 آلاف دينار، بتهمة تهريب مخدرات بسيارته إلى السعودية، فيما برأت والدته وشقيقته من التهمة ذاتها.

وكان المتهم قد دخل الأردن بسيارة نوع “جيمس” برفقة والدته وشقيقته لغايات تهريب المخدرات للسعودية فقام بشراء 4 حقائب ووضع فيها حبوبا مخدرة، 210 آلاف حبة كبتاغون، وقام بإخفائها داخل المركبة.

وقام متهمان آخران أردنيان بمساعدته في محاولة التهريب، حيث قام أحدهما بنقل المخدرات بواسطة مركبته إلى العقبة عبر طريق ترابي خال من مراكز الشرطة أو الجمرك، فيما قام الآخر بتنسيق عملية نقل الحبوب هاتفيا بين المتهمين وترتيب الأمور.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم السعودي بجناية الشروع بتهريب مادة مخدرة بقصد الاتجار وحبسه 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وتغريمه عشرة آلاف دينار.

كما قضت بتجريم المتهمين الأردنيين أحدهما بجناية نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار وقضت بحبسه 12 عاما مع الأشغال الشاقة وتغريمه عشرة آلاف دينار، وأدانت المتهم الثاني بجناية التدخل بالشروع التام بتصدير مادة مخدرة وقضت بحبسه 10 سنوات أيضا مع الأشغال الشاقة وتغريمه عشرة آلاف دينار.