“اللمبي” يكشف سبب عرض مسرحيته في السعودية

قال الفنان المصري محمد سعد إنه بدأ عرض مسرحيته الكوميدية الجديدة التي تحمل اسم “صبح صبح” في السعودية أمس الأربعاء واستقبلها الجمهور بحفاوة وترحاب شديد.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لإرم نيوز “أنا صاحب الفكرة، والمؤلف هو الموهوب سامح سر الختم ويشاركني البطولة الفنان الكبير حسن حسني وأحمد فتحي وحسن عبدالفتاح، وسوف يستمر العرض في السعودية حتى 3 أغسطس المقبل”.

وعن سبب العرض في السعودية قال “أعشق الجمهور السعودي، وأشعر والحمد لله أن لي رصيدا عنده، لذا توجهت إلى المملكة ومن المحتمل أن أعرض في 3 مدن هناك”.

وتابع “العرض المسرحي من إخراج الدكتور أشرف زكي وسعيد بالعودة للمسرح بعد سنوات من الغياب”.

المعروف أن سعد يشارك في بطولة فيلم “الكنز” الذي يجمع بينه وبين محمد رمضان، ومن إخراج شريف عرفة ويعد الأضخم إنتاجيًا في تاريخ السينما.

وكانت آخر أعمال سعد المعروضة تجاريًا فيلم “تحت الترابيزة” أمام نيكول سابا.