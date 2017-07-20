لحظة اعتقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو يوثق عملية اعتقال الأمير السعودي الشاب سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بعد أن صدر أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصا بينهم نساء.

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وظهر الأمير الشاب في الفيديو، برفقة عنصرين من الشرطة اقتاداه بعد إنزاله من سيارة الشرطة إلى مبنى مجاور وهو مقيد اليدين.

وكانت شرطة مدينة الرياض، ألقت في وقت سابق من اليوم، القبض على الأمير سعود، بعد ساعات قليلة من صدور أوامر ملكية.

ولا يعرف بالضبط عدد مرافقيه الذين سيتم القبض عليهم أو جرى توقيفهم بالفعل، لكنهم جميعًا مع الأمير سعود يواجهون عقوبات مشددة فيما لو أدينوا بكل الجرائم التي تم تداولها في مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وتورط عدد من الأمراء في السابق بجرائم متنوعة بما فيها القتل الذي تسبب العام الماضي بإعدام أحد الأمراء الشباب بعد إدانته في المحكمة بقتل صديقه خلال مشاجرة وقعت قبل سنوات.