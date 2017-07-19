مسؤول سعودي يسخر من تقارير بشأن كواليس إعفاء الأمير محمد بن نايف

فند مسؤول سعودي كبير اليوم الأربعاء ما تردد من تقارير أمريكية روجت لمزاعم بشأن ما دار ليلة تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي رفيع المستوى قوله إن هذه التقارير “لا أساس لها وغير صحيحة وبلا معنى”.

وأضاف المسؤول في بيان تلقته رويترز ساخرا من هذه التقارير: “القصة الواردة هنا محض خيال يرقى إلى قصص أفلام هوليوود”.

وقال المسؤول السعودي إن محمد بن نايف قد أعفي من منصبه من أجل المصلحة الوطنية ولم يتعرض لأي “ضغط أو عدم احترام”.

وأضاف المسؤول أن أسباب إعفاء محمد بن نايف “سرية”.

وفند المسؤول السعودي ما تردد من أن الأمير محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية، بالقول إن محمد بن نايف استقبل الضيوف، بمن فيهم الملك وولي العهد الجديد.

وفي تعليقه على مزاعم أن الملك سلمان قد يتنحى لصالح محمد بن سلمان، قال المسؤول السعودي إن الملك “في صحة ممتازة”.