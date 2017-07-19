اعتقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد فور صدور أوامر ملكية بتوقيفه (صور)

ألقت شرطة مدينة الرياض، اليوم الخميس، القبض على الأمير السعودي، سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ساعات قليلة من صدور أوامر ملكية بالقبض عليه وعلى مرافقيه الذين ظهروا في مقاطع فيديو لاعتداء على عدد من الأشخاص بينهم نساء.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير سعود وقد تم تقييد يديه في مركز لقوات الشرطة التي طوقت منزل الأمير فور صدور أمر ملكي بالقبض عليه.

ولا يعرف بالضبط عدد مرافقيه الذين سيتم القبض عليهم أو جرى توقيفهم بالفعل، لكنهم جميعًا مع الأمير سعود يواجهون عقوبات مشددة فيما لو أدينوا بكل الجرائم التي تم تداولها في مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وأمر الملك سلمان بالقبض فورًا على الأمير سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في مقاطع فيديو تظهر ضرب وشتم وتعنيف عدد من الأشخاص والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.

وتضمن الأمر الملكي أيضًا “عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلًا به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته”.

وشدد الأمر الملكي على “رصد ومتابعة أية مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم”.

ويبلغ عدد أمراء أسرة آل سعود، نحو 15 ألف أمير وأميرة، يتقلد عدد قليل منهم مناصب رسمية، فيما ينشغل القسم الأكبر في حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

وتورط عدد من الأمراء في السابق بجرائم متنوعة بما فيها القتل الذي تسبب العام الماضي بإعدام أحد الأمراء الشباب بعد إدانته في المحكمة بقتل صديقه خلال مشاجرة وقعت قبل سنوات.