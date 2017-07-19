غموض حول حقيقة اعتداء أمير سعودي على مواطنين (بالفيديو والصور)

يشهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاعلًا لافتًا مع قصة مجهولة المصدر تتحدث عن اعتداء شخص في حوادث متفرقة على عدة أشخاص آخرين، تحت توصيف أنه أحد الأمراء السعوديين خلال اعتدائه على مواطنين داخل المملكة.

وفي مقاطع فيديو متفرقة، يظهر شخص يعتدي بالضرب بيده أو بعصي أو يظهر حاملًا أسلحة، على عدد من الأشخاص مع شتمهم بعبارات بذيئة وبينهم نساء، بينما تسيل دماء من رأس أحدهم على الأقل نتيجة تعرضه للضرب المبرح فيما يبدو.

وجذب الوسم “#أمير_يعتدي_على_مواطنين” عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين وعددًا أكبر من المغردين مجهولي الهوية الذين يكتبون بأسماء وألقاب وهمية، ليضفوا مزيدًا من الغموض على حقيقة القصة.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من حقيقة مقطع الفيديو وهوية الأشخاص الظاهرين فيه، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من أية جهة سعودية حول حقيقة القصة التي يتصدر وسمها “الترند” في موقع “تويتر” بالسعودية (أي قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا).

وتفاعل الأمير السعودي فيصل بن تركي بن فيصل مع الوسم قائلًا: “الشرع و النظام فوق الجميع، والحمدلله نحن في دولة لا فرق بين أمير أو غيره لكل من يخالف النظام والقانون”.

وكتب المغرد إبراهيم سليم الشبلان معلقًا على الجدل الدائر حول القصة: “أمير، وزير، رجل أعمال، النظام فوق الجميع، حتى ساحة القصاص شهدت تطبيق شرع الله في الأمير وغير الأمير”.

وعلّق سعود الشهري في سياق مشابه قائلًا: “#أمير_يعتدي_على_مواطنين القانون فوق الجميع سيعاقب إن شاء لله قريبًا جدًا”.

ودعا المغرد فهد الغامدي للتأني قبل إطلاق الأحكام والاتهامات قائلًا: “لا بد من التحقيق في الموضوع قبل الاستعجال بالحكم على أي قضية”.

ونفذت السعودية العام الماضي الإعدام بحق أحد الأمراء الشباب بعد إدانته في المحكمة بقتل صديقه خلال مشاجرة وقعت قبل سنوات.

شاهد الفيديو:

#امير_يعتدي_علي_مواطنين من أعطى الحق لهذا الحقير ان يعتدي على شباب الوطن ؟ من أعطى الأسلحة لهذا الوحش ؟ pic.twitter.com/z7Okj9ird7 — non (@8Bq3f) July 19, 2017

شاهد الصور: