البيت الأبيض: ترامب سيدعو الزعماء العرب إلى مواجهة “أزمة التطرف الإسلامي”

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا اليوم الأحد يدعو فيه الزعماء العرب إلى مواجهة “التطرف الإسلامي” كما سيقول إن محاربة الإرهاب معركة بين الخير والشر وليست صراعا بين الحضارات.

وجاء في مقتطفات من الخطاب أعلنها البيت الأبيض أن ترامب سيقول “إنها معركة بين مجرمين متوحشين يريدون إبادة الحياة البشرية وأناس متحضرين من كل الديانات يريدون حمايتها”.

كما سيقول “يعني هذا مواجهة صادقة لأزمة التطرف الإسلامي وجماعات الإرهاب الإسلامية التي يلهمها هذا التطرف. ويعني الوقوف معا في وجه قتل المسلمين الأبرياء وقمع النساء واضطهاد اليهود وذبح المسيحيين”.