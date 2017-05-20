الجبير: نحكم على الإيرانيين من خلال سلوكهم.. ولن نسمح لأذرع إيران بتخريب المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن السعودية تعتبر إعادة انتخاب روحاني شأنًا داخليًا، ونحن نحكم على الإيرانيين من أفعالهم لا أقوالهم.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مساء اليوم: إن السعودية يهمها في المقام الأول السلوك الإيراني في المنطقة، ولن تسمح لإيران وأذرعها بتخريب بلدان المنطقة.

وشدد الجبير على أن الرياض، “لن تسمح لميلشيات متحالفة مع إيران بالسيطرة على اليمن، وممتنون لإدارة ترامب لدعمها جهودنا في اليمن الشقيق”.

وتابع، “الحوثيون عددهم أقل من 50 ألفًا في دولة تعدادها 28 مليونًا، ومن غير المسموح لهم الاستيلاء على السلطة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن بلاده تأمل في “أن يستغل روحاني فترته الرئاسية الجديدة في تفكيك شبكة الإرهاب وإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية”.