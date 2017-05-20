بالصور.. السيسي يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه دعوة للرئيس المصري لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة “إن خادم الحرمين وجه الدعوة للرئيس المصري للحضور، حيث قام بتسليمها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال السيسي له في القاهرة اليوم”.

يذكر أن الرئيس السيسي عقد عدة لقاءات مؤخرًا مع الملك سلمان، في السعودية والأردن، بعد أنباء عن توتر ساد العلاقة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، بسبب خلاف في الرؤى تجاه الأوضاع في المنطقة العربية خاصة بشأن سوريا.