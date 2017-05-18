القبض على عصابة يمنية تخصصت في كسر أقفال المحال التجارية وسرقتها في السعودية

تمكنت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 5 يمنيين، تخصصوا في كسر أقفال المحال التجارية وسرقة محتوياتها.

وفي التفاصيل، قال الناطق باسم الشرطة، إن التحريات نجحت في تحديد هوية الجناة، ومن ثم القبض عليهم وهم 5 يمنيين أحدهم يقيم في المملكة بصورة غير نظامية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، أقروا بارتكاب 20 جريمة كسر أقفال محال تجارية، بينها 7 جاءت مطابقة لبلاغات مقدمة، بينما دلّ الجناة على مواقع 13 جريمة كسر أخرى لم يقدم أصحابها بلاغات. بحسب موقع “أخبار 24”.

وجرى التحفظ على الجناة لاستكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتطبيق ما يلزم بحقهم نظاماً.