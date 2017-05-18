بعد اعتقال “ساحرة الرياض” في السعودية.. زوجها يفجر مفاجأة حول تفاصيل الواقعة (فيديو)

أعلن زوج السيدة التي القت الجهات الأمنية السعودية القبض عليها، أمس الأربعاء، في واقعة “ساحرة الرياض” عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدا أن زوجته لا تعمل وليست طبيبة كما ذكر البعض، وأنها كانت تمتلك مشغلًا نسائيًا منذ عشر سنوات وتم إغلاقه.

وأضاف الزوج، بحسب “تواصل”، أن الأوراق التي كانت بحوزتها في المكتبة لا تخص زوجته بل تعود لصديقة لها، مؤكدا أنه لا يملك معلومات عن صديقة زوجته، لافتا إلى أن صداقة زوجته بها مجرد صداقة سطحية.

وكانت شرطة الرياض قد تفاعلت مع فيديو، أظهر امرأة اتهمها مصور الفيديو ومتواجدون أثناء الواقعة بالسحر، وتمكنت من أن تلقي القبض سريعا على المرأة.

وتبين في التحقيقات أن المرأة استخدمت طلاسم، فيما أكدت مصادر مطلعة بأن الجهات الأمنية أوقفت ناشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالتصوير والنشر.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، بعد رصد الفيديو وإلقاء القبض على المرأة بعد تحريات مكثفة وسريعة، بأنه تم ضبطها برفقة امرأة أخرى ادعت أنها هي من زودتها بتلك الأوراق.

وقال: “جرى إيداعهما سجن النساء وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

فيما شددت الشرطة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق تطبيق الأمن، وليس النشر عبر مواقع التواصل وإثارة البلبلة في المجتمع.