“تعليم تبوك” في السعودية توضح حقيقة قرار الوزير بإعفاء قائد “مدرسة الكتب الممزقة”

أعلنت إدارة تعليم تبوك في المملكة العربية السعودية أن ما يتم تداوله حول العدول عن إعفاء أحد قادة المدارس على خلفية واقعة “تمزيق الكتب” غير صحيح، مؤكدة أن قرار الوزير نافذ.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “تويتر” أن ما تم تداوله في إحدى الصحف الإلكترونية حول تعليق مدير تعليم تبوك على التوجيه بإعفاء أحد قادة المدارس، جاء تفسيره بطريقة مغلوطة، مشددة على أن التوجيه نافذ.

وكان مدير مدرسة الرازي الابتدائية في مدينة تبوك عبدالله البلوي، قد قال إن مدير إدارة التعليم بالمنطقة أكد له عدم صحة قرار إيقافه عن العمل، وأنه لم يصله تبليغ رسمي بإيقافه. وفقًا لموقع “أخبار 24”.

وأضاف أن إدارة التعليم بدأت التحقيق معه، أمس الثلاثاء، بحضور مدير تعليم المنطقة، موضحًا أن ما حدث معه خارج أسوار المدرسة ليس من ضمن مسؤولياته.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر قرارًا الجمعة الماضية بإعفاء قائد مدرسة الرازي بتبوك، عقب اطلاعه على مقطع فيديو يُظهر عددًا من الطلاب يمزقون كتبهم الدراسية في الشارع العام أمام المدرسة، وقاموا بالصراخ بأعلى أصواتهم والاعتداء على السيارات العابرة.