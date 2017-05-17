“التستر على العمالة اليمنية” يشعل الجدل بالسعودية

أدى إعلان الأمن السعودي عن مكافأة تصل إلى 50 ألف ريال لكل من يبلغ عن عمالة مخالفة في المملكة مع تحذير بمعاقبة المتسترين، إلى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الأمن، خاصة فيما يخص معاقبة المتسترين، وذلك عبر هاشتاغ #التستر_على_العمالة_اليمنية، معتبرين أن أكثر المخالفين هم من اليمن، حيث علق “علي محمد الرطيل”: “اذا اتينا للمساس بأمن الوطن والمواطن يجب أن نقف معًا .. دعونا من (خله يترزق) ، (يوكّل عياله) .. لا للتستر”.

فيما رأى “طالب الشوق” أن الأمر لا يتوقف عند جنسية معينة: “مو بس هم كل الأجانب فهم خطر على المجتمع وعلى الشعب يجب أن يتكاتف الشعب مع بعض ضد أي مخرب أو مخالف”.

وأوضح “عبدالله القحطاني”: “كلامي ليس موجهًا لليمني الذي يعمل بشكل نظامي إنما مع من يعبث في أسواق التجزئة والمطاعم”.

وكان لـ”مخاوي الذيب” رأي مختلف، موضحًا: “عندنا دكتور يمني في الجامعة الصراحة مبدع ومنظبط بالوقت ومتمكن من مادته اليمنيين فيهم جد وإنتاجية أكثر من غيرهم”.

لكن “العتابي” حمل السعوديين مسؤولية العمالة المخالفة: “يهربهم سعودي يشغلهم سعودي يستاجر لهم سعودي جميع الجنسيات خلفهم سعودي همة المال فقط”.

بدوره، وجه الدكتور “فهد الكلثمي” رسالة للمقيمين في المملكة: “يا أيها المقيمون، لسنا ملائكة ونعرف ذلك. ولكن لسنا شياطينًا يحق لكم التفنن في استغلالهم وأكل أموالهم. اعرفوا ذلك”.

وتكافح السعودية لضبط ملف العمالة الوافدة، ضمن خطط تهدف إلى رفع مستوى توطين الوظائف وتعزيز فرص المواطن السعودي في إطار رؤية التحول الوطني 2030.