هنا الزاهد تثير مواقع التواصل الاجتماعي بعملية تجميل جديدة (صور وفيديو)

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أثارت الفنانة الشابة المصرية هنا الزاهد مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بعدما أصبحت حديث الناس سواء بصورها الأخيرة أو بالأنباء التي ربطت بينها وبين أحد الفنانين بعد تصريحه باختياره لها زوجة افتراضية.

وقال الفنان الشاب هشام جمال، خلال لقاء له، بأحد البرامج الحوارية، في رده على سؤال مقدمة البرنامج بشأن اسم الفتاة التي يختارها زوجة افتراضية له، إنه يختار هنا الزاهد لو تم تخييره بينها وبين هيفاء وهبي.

ورغم أن لعبة “اختيار الزوجات” جعلت الفنان الشاب يختار هيفاء وهبي في المراحل السابقة من اللعبة، إلا أنه كما بدا خلال الحلقة تراجع عن خياره مقابل اسم وصورة هنا الزاهد.

وكانت الفنانة الحسناء نشرت صوراً لها على حسابها بموقع “إنستغرام” مثيرة موجة من التعليقات بعدما كشفت أنها أجرت عملية تجميلية في الأنف.

وتباينت تعليقات الجمهور على الصور ما بين السخرية من أنها قامت بتشويه وجهها وما بين الإعجاب والإشادة كونها من وجهة نظرهم ازدادت جمالاً.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أنباء عن وجود علاقة عاطفية بين الزاهد وجمال، عضو فرقة “بويز باند” المصرية، وهو ما قد يكون موقفه خلال الحلقة مؤكداً لها.

وتستعد الزاهد للدخول في الموسم الرمضاني بمسلسل “اللالالند” الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم مع شقيقتها إيمي ووالدها سمير غانم إلى جانب العديد من النجوم المصريين.